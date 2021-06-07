الإمارات تقسو على تايلاند وتطارد فيتنام

حافظ المنتخب الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 بفوزه 3-1 على تايلاند في دبي يوم الاثنين.



وأنهت الإمارات الشوط الأول بهدفين عبر كايو كانيدو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 وفابيو ليما بضربة رأس في الدقيقة 33.



وأنقذ مدافع الإمارات محمود خميس فرصة خطيرة لتايلاند من ضربة رأس من على خط المرمى بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح سوفانات مويانتا في تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة 54 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.



وأهدر علي مبخوت هداف الإمارات فرصة خطيرة من ضربة رأس في الدقيقة 82 إثر تمريرة عرضية من بندر الأحبابي، قبل أن ينجح محمد جمعة في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة أرضية زاحفة إثر تمريرة من مبخوت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وحافظت فيتنام على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة من ست مباريات بعد فوزها 4-صفر على إندونيسيا في ملعب آل مكتوم في دبي، متقدمة بفارق نقطتين عن الإمارات.



وتأتي تايلاند في المركز الثالث بتسع نقاط من سبع مباريات، ثم ماليزيا بنفس الرصيد من ست مباريات، وأخيرا إندونيسيا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة من سبع مباريات.



وتقام الجولة القادمة يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وماليزيا مع فيتنام. وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



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