إيران تهزم البحرين وتشعل الصراع في المجموعة الثالثة

أشعل المنتخب الإيراني الصراع على صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 وذلك بعد فوزه على البحرين 3 – صفر يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.



وتقدم المنتخب الإيراني عن طريق ساردر أزمون في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 79 أضاف مهدي طارمي الهدف الثالث للمنتخب الإيراني.



ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا في نفس الرصيد من النقاط مع المنتخب البحريني الذي تراجع للمركز الثالث.



ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، كما يحتل منتخبا هونغ كونغ وكمبوديا المركز الرابع والخامس على الترتيب في المجموعة.

مادة اعلانية