فرجاني ساسي يودع الزمالك

أعرب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن فخره بالفترة التي لعب فيها للنادي المصري.

وقال فرجاني ساسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأربعاء: بكل فخر. أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك. ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب.

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وأضاف لاعب وسط منتخب تونس: يبقى جمهور الزمالك العظيم هو الداعم الحقيقي لي في كل المحطات. الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولايزال الأمر غير واضح فيما يتعلق بموقف تجديده أو رحيله لناد آخر.