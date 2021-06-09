يونايتد يحتفي بلاعبه الشاب في تونس

احتفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بأولى مشاركات لاعبه في فريق الشباب حنبعل المجبري مع منتخب تونس في مباراته الودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكتب النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد الظهور الأول للمجبري بقميص "نسور قرطاج": "رافعا راية أكاديميتنا يؤدي واجبه مع المنتخب التونسي لكرة القدم".

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وأضاف النادي موجها التهنئة للاعب الفرنسي والتونسي الأصل "تهانينا حنبعل لهذه البداية مع المنتخب الأول".

وشارك حنبعل، 18 عاما، و الذي حظي باستقبال مميز في المعسكر التدريبي للمنتخب ووسائل الاعلام التونسية، في الشوط الثاني من مباراة الكونغو الديمقراطية التي فازت بها تونس 1 - صفر.

ويتواجد اللاعب في المعسكر التدريبي لتونس استعدادا لمباراتين أمام كل من الجزائر يوم الجمعة المقبل وضد مالي يوم 15 من يونيو الجاري.

ويحمل الوافد الجديد على المنتخب التونسي الجنسيتين التونسية والفرنسية ولعب في منتخبات فرنسا للشباب، وصعد حديثا إلى الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد حيث اقتصرت مشاركاته مع فريق الشباب تحت 23 عاما، ودخل الاتحاد التونسي منذ فترة في مفاوضات معه قبل أن يختار اللعب لتونس.