.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

يونايتد يحتفي بلاعبه الشاب في تونس

من مشاركته الأولى

يونايتد يحتفي بلاعبه الشاب في تونس

متابع الغاء المتابعة

تونس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

احتفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بأولى مشاركات لاعبه في فريق الشباب حنبعل المجبري مع منتخب تونس في مباراته الودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكتب النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد الظهور الأول للمجبري بقميص "نسور قرطاج": "رافعا راية أكاديميتنا يؤدي واجبه مع المنتخب التونسي لكرة القدم".

وأضاف النادي موجها التهنئة للاعب الفرنسي والتونسي الأصل "تهانينا حنبعل لهذه البداية مع المنتخب الأول".

وشارك حنبعل، 18 عاما، و الذي حظي باستقبال مميز في المعسكر التدريبي للمنتخب ووسائل الاعلام التونسية، في الشوط الثاني من مباراة الكونغو الديمقراطية التي فازت بها تونس 1 - صفر.

ويتواجد اللاعب في المعسكر التدريبي لتونس استعدادا لمباراتين أمام كل من الجزائر يوم الجمعة المقبل وضد مالي يوم 15 من يونيو الجاري.

ويحمل الوافد الجديد على المنتخب التونسي الجنسيتين التونسية والفرنسية ولعب في منتخبات فرنسا للشباب، وصعد حديثا إلى الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد حيث اقتصرت مشاركاته مع فريق الشباب تحت 23 عاما، ودخل الاتحاد التونسي منذ فترة في مفاوضات معه قبل أن يختار اللعب لتونس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
راكموا ثروات بلا ضرائب..فضيحة تطال بيزوس وأغنياء أميركا راكموا ثروات بلا ضرائب..فضيحة تطال بيزوس وأغنياء أميركا
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة أشهر كومبارس بمصر
صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم
بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى بسبب عائلة الحاج متولي.. أسرة نور الشريف تقاضي محلات حلوى
قبل أن تذهب
رئيس الولايات المتحدة يبدأ أول جولاته الخارجية من بريطانيا
رئيس الولايات المتحدة يبدأ أول جولاته الخارجية من بريطانيا
اكتشف المزيد