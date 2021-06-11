الإمارات تكتسح إندونيسيا بخماسية

سحقت الإمارات ضيفتها اندونيسيا 5-صفر في دبي محققة انتصارها الثالث على التوالي في المجموعة السابعة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الجمعة.

وأحرز علي مبخوت وفابيو ليما ثنائيتين مقابل هدف لسيباستيان تيجالي لتبقى الإمارات في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف فيتنام المتصدرة.

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وفازت فيتنام 2-1 على ماليزيا في دبي أيضا اليوم لترفع رصيدها إلى 17 نقطة مقابل 15 للإمارات وتسع نقاط لكل من تايلاند وماليزيا فيما تملك اندونيسيا نقطة وحيدة. وتحتاج الإمارات للفوز على فيتنام في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء لحسم الصدارة.

ويتأهل المتصدرون إلى الدور النهائي للتصفيات بجانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في ثماني مجموعات.