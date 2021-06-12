أستراليا تهزم نيبال وتبلغ نهائيات كأس آسيا

بلغ المنتخب الأسترالي نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب نيبال 3 - صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

كما ضمن المنتخب الأسترالي التأهل للدور الثالث (الدور النهائي )المؤهل لنهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب نيبال عند ست نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

مادة اعلانية

وتقدم المنتخب الأسترالي عن طريق ماتيو ليكي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف فران كارسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 38. وفي الدقيقة 57 سجل مارتن بويل الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

يذكر أن الكويت تستضيف منافسات المجموعة الثانية من التصفيات بنظام التجمع، وذلك لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.