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العراق يتمسك بالصدارة بفوزه على هونغ كونغ

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العراق يتمسك بالصدارة بفوزه على هونغ كونغ

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المنامة - رويترز

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حافظ العراق على الصدارة بالفوز 1-صفر على هونغ كونغ في المنامة بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

واستفاد العراق من هدف من نيران صديقة سجله فونغ هينغ وا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن إيران التي سحقت كمبوديا 10-صفر اليوم. وتملك البحرين 12 نقطة مقابل خمس نقاط لهونغ كونغ ونقطة واحدة لكمبوديا، ويلعب العراق ضد إيران في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.

ويتأهل المتصدرون فقط إلى الدور النهائي للتصفيات بجانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني في ثماني مجموعات.

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