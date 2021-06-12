عمان تعبر أفغانستان في تصفيات كأس العالم

تغلب المنتخب العماني على نظيره الأفغانستاني 2 - 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

وتقدم المنتخب العماني عن طريق عبد الله فواز في الدقيقة 14، لكن أوميد بوبالزاي أدرك التعادل لمنتخب أفغانستان في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 51 أضاف فواز الهدف الثاني له ولفريقه.

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ورفع منتخب عمان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أفغانستان عند خمس نقاط في المركز الرابع والأخير، فيما ضمن منتخب قطر التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 بتصدره للمجموعة برصيد 22 نقطة.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

يذكر أن قطر تستضيف منافسات المجموعةالخامسة للتصفيات بنظام التجمع، تفاديا لقيود السفر المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.