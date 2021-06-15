الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل

تصدر منتخب الإمارات لكرة القدم المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على فيتنام 3- 2 يوم الثلاثاء على ستاد زعبيل في دبي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وسجل أهداف المنتخب الإماراتي علي سالمين في الدقيقة 32 وعلي مبخوت في الدقيقة 40 من ركلة جزاء ومحمود خميس في الدقيقة 50، فيما سجل هدفي المنتخب الفيتنامي نجوين تين لينه في الدقيقة 88 وتران مينه فونغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز ماليزيا على تايلاند 1 - صفر على ستاد آل مكتوم في دبي، وسجل هدف المباراة صفوي راسيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.

وحصل المنتخب الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.