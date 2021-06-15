منتخب الأردن يخسر أمام أستراليا ويودع تصفيات المونديال

أنهى المنتخب الأردني مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 بالخسارة 1-صفر أمام أستراليا ضمن المجموعة الثانية في الكويت يوم الثلاثاء.



وتجمد رصيد الأردن عند 14 نقطة في المركز الثاني خلف أستراليا التي تأهلت للدور الثالث من التصفيات بعدما رفعت رصيدها إلى 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية.



وتلتقي الكويت، صاحبة المركز الثالث برصيد 11 نقطة، في وقت لاحق مع تايوان متذيلة الترتيب بدون نقاط.



وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الدقيقة 75 عندما سجل هاري سوتار هدف الفوز لأستراليا بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.



وأكمل الأردن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط موسى التعمري قبل النهاية بدقيقتين.



وهذا الانتصار الثامن على التوالي لأستراليا من ثماني مباريات لتحجز مقعدها في الدور الثالث والأخيرة من التصفيات المزدوجة.



وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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