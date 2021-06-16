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الخميس.. انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

الخميس.. انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم

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العربية.نت

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ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 73 الذي عقد مساء يوم الأربعاء في محافظة جدة بالسعودية بحضور نائبا الرئيس وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة لكافة المنتخبات العربية المتأهلة في مستهل الاجتماع: أهنئ المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم، وأتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية.

واستعرض رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

وتعقد يوم الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ 26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 – 2025، يعقبها اجتماعاً للمجلس الجديد للاتحاد.

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