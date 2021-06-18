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ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي

روي ألميدا

ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي

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دبي - عبدالملك الجزولي

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كشف المدرب البرتغالي روي ألميدا أن الزمالك يفتقد إلى الحظ، وذلك حتى يتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ولفت إلى أنه سيعمل على ضم عمر جابر، لاعب بيراميدز الحالي، إلى فريقه الجديد.

وعمل صاحب الـ "51 عاما" مساعدا للمدرب جوزفالدو فيريرا في الزمالك المصري، خلال الفترة من 2014 إلى 2015، وتوج حينها الفريق الأحمر والأبيض بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب دام لـ 11 عاما.

روي ألميدا مع جوزفالدو فيريرا
روي ألميدا مع جوزفالدو فيريرا

وقال ألميدا في تصريحات لـ "العربية.نت": عشت تجربة جميلة مع الزمالك، ومن الجيد أنني خرجت بذكريات مميزة، وما زالت لدي علاقات مع النادي وطيبة مع الجماهير أيضا، وكنت قريبا من تدريب الفريق في وقت سابق.

وأضاف: أتمنى أن يواصل الفريق أرقامه الجيدة في الموسم الحالي ويتمكن من تحقيق لقب الدوري، هناك فرصة متاحة لتحقيق ذلك، وبلا شك ليس من السهل الفوز بالألقاب في ظل وجود فريق منافس كالأهلي، الذي يملك الكثير من الإنجازات والبطولات، كما أن التنافس في مصر صعب للغاية.

عمر جابر بقميص الزمالك
عمر جابر بقميص الزمالك

وحول الأسباب التي تمنع الزمالك من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ذكر: الحظ، أعتقد أن الزمالك كان يملك المقومات في فترات سابقة، من لاعبين مميزين والرغبة والشغف، إضافة إلى ثقافة النادي، لكن الحظ لم يقف بجانبه.

وأبدى روي ألميدا إعجابه الشديد بإمكانات عمر جابر، لاعب بيراميدز المصري، والذي سبق ولعب معه خلال فترته في الزمالك، وقال: يملك إمكانات مميزة للغاية، في تجربتي المقبلة سأعمل على ضمه إلى فريقي.
وبعد تجربته في الزمالك، درب روي ألميدا عدة أندية في فرنسا، بداية من رد ستار ثم باستيا وترويز وبعده كان، قبل أن يشرف على تدريب جل فيسنتي البرتغالي.

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