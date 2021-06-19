تأخر انطلاق مباراة الترجي والأهلي بسبب شغب الجماهير

تأخر انطلاق مباراة الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد اشتباكات بين قوات الأمن وجماهير أصحاب الأرض قبيل انطلاق المواجهة في استاد رادس اليوم السبت.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بسبب شغب المشجعين على استاد رادس قبل انطلاق المباراة.

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وسمحت السلطات التونسية لنحو خمسة آلاف مشجع بحضور المباراة لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا في مارس آذار 2020.

لكن حاولت فئة من الجماهير لا تحمل تذاكر دخول الملعب مما دفع رجال الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الدخول.

ولم يستكمل لاعبو الفريقين فترة الإحماء بعد اختناق بعضهم بسبب الغاز ليتأجل انطلاق المباراة نحو نصف ساعة.