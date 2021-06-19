فوز ثمين للأهلي على أرض الترجي في ذهاب نصف النهائي

وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي في استاد رادس اليوم السبت.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67 بعد تمريرة بينية رائعة من المالي أليو ديانغ، جعلته ينفرد بمرمى أصحاب الأرض ليسدد في القائم ويتابع الكرة في الشباك.

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وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة يوم السبت المقبل ليتأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي ويقترب أكثر من تمديد رقمه القياسي في الفوز باللقب للمرة العاشرة.