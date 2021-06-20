تشيفس يهزم الوداد في ذهاب نصف النهائي

وضع فريق كايزر شيفس قدما نحو التأهل للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الوداد المغربي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويدين كايزر شيفس بالفضل في هذا الفوز للاعبه سمير نوركوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

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ويحتاج كايزر شيفس للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام الاسبوع المقبل بجنوب أفريقيا للتأهل للدور التالي، في المقابل يحتاج الوداد للفوز بفارق أكثر من هدفين ليتأهل.