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تشيفس يهزم الوداد في ذهاب نصف النهائي

فرحة الهدف الوحيد

تشيفس يهزم الوداد في ذهاب نصف النهائي

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الرباط - د ب أ

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وضع فريق كايزر شيفس قدما نحو التأهل للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الوداد المغربي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويدين كايزر شيفس بالفضل في هذا الفوز للاعبه سمير نوركوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

ويحتاج كايزر شيفس للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام الاسبوع المقبل بجنوب أفريقيا للتأهل للدور التالي، في المقابل يحتاج الوداد للفوز بفارق أكثر من هدفين ليتأهل.

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