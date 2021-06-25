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بدر المطوع يحطم رقم حسن ويصبح "عميد" لاعبي العالم

مشاركته أمام البحرين

بدر المطوع يحطم رقم حسن ويصبح "عميد" لاعبي العالم

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الكويت - رويترز

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حطم الكويتي بدر المطوع الرقم القياسي للمصري أحمد حسن ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دولية لكرة القدم في العالم برصيد 185 مباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) أن المطوع (36 عاما) تخطى رقم حسن الصامد منذ 2012 خلال مشاركته في مواجهة بين الكويت والبحرين بتصفيات كأس العرب اليوم الجمعة ليصبح "عميد لاعبي العالم" الجديد كما تصفه وسائل الإعلام.

وبدأت مسيرة المطوع الدولية في 2003 حين كان يبلغ 18 عاما خلال مواجهة سنغافورة في تصفيات كأس آسيا 2004.

وكان المدافع الإسباني سيرخيو راموس قريبا من الوصول للرقم بعد أن خاض مباراته الدولية 180 لكنه غاب عن بطولة أوروبا الحالية.

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