الشناوي وحجازي والونش ضمن تشكيلة مصر في أولمبياد طوكيو

وجه شوقي غريب مدرب منتخب مصر تحت 23 عاما الدعوة اليوم الجمعة إلى محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للانضمام إلى التشكيلة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 هذا الشهر.

وينضم لاعبو منتخب مصر الأول الثلاثة، الذين شاركوا في كأس العالم 2018، إلى التشكيلة الأولمبية ضمن حصة اللاعبين الذين يحق لكل فريق ضمهم فوق السن الأولمبي.

مادة اعلانية

وغاب عن التشكيلة مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي بعد أن رفض ناديه مشاركته في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية غير المدرجة في أجندة المباريات الدولية.

كما ذكرت تقارير صحفية محلية الشهر الماضي أن ليفربول الإنجليزي رفض طلبا من الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مشاركة هدافه محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.

وضمت التشكيلة 22 لاعبا من بينهم أربعة احتياطيين. ولم يحدد الاتحاد المصري اللاعبين الاحتياطيين الأربعة في التشكيلة. وتلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي، في حراسة المرمى محمد الشناوي (الأهلي) محمد صبحي (الإسماعيلي) محمود جاد (إنبي)

مدافعون: أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) محمد عبد السلام (الزمالك) أسامة جلال (بيراميدز) أحمد رمضان "بيكام" (الأهلي) كريم العراقي (المصري البورسعيدي) كريم فؤاد (إنبي) أحمد أبو الفتوح (الزمالك)، وفي الوسط أكرم توفيق (الأهلي) عمار حمدي (الاتحاد السكندري) إمام عاشور (الزمالك) ناصر ماهر (الأهلي) عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي). وفي خط الهجوم رمضان صبحي (بيراميدز) إبراهيم عادل (بيراميدز) طاهر محمد طاهر (الأهلي) صلاح محسن (الأهلي) أحمد ياسر (سيراميكا كليوباترا) ناصر منسي (طلائع الجيش).