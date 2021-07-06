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الأولمبي السعودي يهزم أوغندا ودياً

من اللقاء الودي بين المنتخبين

الأولمبي السعودي يهزم أوغندا ودياً

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العربية. نت

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كسب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم نظيره الأوغندي بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الاثنين، ضمن تحضيرات "الأخضر" لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأحرز ثنائية المنتخب السعودي كلا من عبدالله الحمدان "د. 40"، وعبدالرحمن اليامي "90+3".

وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعتهما انتهت بالتعادل السلبي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتواجد في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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