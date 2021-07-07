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أبو ريدة: لن أعود إلى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

أبو ريدة: لن أعود إلى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

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القاهرة - د ب أ

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أعلن المصري هاني أبو ريدة، النائب الأول للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو الاتحادين الدولي والإفريقي للعبة، عدم ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده.

وأشار أبو ريدة في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد ختام البطولة العربية للشباب والتي استضافتها مصر واختتمت الثلاثاء إلى أن البطولات العربية الكروية بدأت تأخذ وضعها القوي من خلال خطط البطولات المتنوعة لكافة الأعمار والتنظيم الاحترافي للبطولات بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي للعبة وبقية الأعضاء في المكتب التنفيذي واللجان بالاتحاد.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد فاز بلقب كأس العرب للشباب بعد التغلب بنتيجة 2 - 1 على الجزائز في المباراة النهائية للبطولة.

ورفض أبو ريدة الحديث عن عودة محتملة لرئاسة اتحاد الكرة المصري، حيث قال : هذا الأمر لايشغلني ولا أفكر فيه أبداً وغير وارد. فأمامي الكثير من الملفات الدولية والإفريقية والعربية لأقوم بها وبذات الوقت سأكون على مسافة قريبة وبكل فخر لتقديم الدعم للجنة المؤقتة الحالية بقيادة أحمد مجاهد أو أي رئيس قادم وهذا واجب علي تجاه بلدي مصر.

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