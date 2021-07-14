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سوريا تختار الأردن لخوض مباريات تصفيات المونديال

سوريا أستراليا السومة
من مباراة سابقة بين سوريا وأستراليا

سوريا تختار الأردن لخوض مباريات تصفيات المونديال

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عمّان - فرانس برس

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الأربعاء عن اختيار ملاعب الأردن أرضا مفترضة له لخوض مبارياته على أرضه في الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكتب الاتحاد على صفحته الرسمية أنه استنادا لرغبة المدير الفني للمنتخب الوطني نزار محروس وبناء على العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد السوري بنظيره الأردني ونظراً للقبول والترحيب الذي تلقاه منتخبنا من الأشقاء في الأردن تقرر أن يكون ملعب القويسمة أرضا لمنتخبنا الوطني خلال الدور الحاسم من التصفيات المونديالية.

وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى المونديال إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

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