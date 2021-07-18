الأهلي يهزم كايزر تشيفس ويتوج بأبطال أفريقيا للمرة العاشرة

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقبه العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب فوزه على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 53، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74. وشهدت المباراة طرد هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفس الجنوب أفريقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وكان الأهلي صعد لهذا الدور بعدما تغلب على الترجي التونسي في الدور قبل النهائي 4 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل كايزر تشيفس بعد فوزه على الوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما توج بلقبه والعاشر. وكان هذا الظهور هو الرابع عشر للأهلي في المباريات النهائية لدوري الأبطال.