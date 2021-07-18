الرابطة تحدد موعد انطلاقة الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية يوم الأحد أن دوري الخليج العربي لكرة القدم سينطلق في 19 أغسطس المقبل.



وقال حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، في بيان: الرابطة سعت لإقامة أكبر قدر ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار التوقفات الدولية المقبلة.



وأعلنت الرابطة جدول الدور الأول بالكامل، والذي يشمل 13 جولة وينتهي في السابع من يناير 2022.



ويبدأ الجزيرة البطل مشوار الدفاع عن اللقب أمام الظفرة يوم 20 أغسطس ، ويلتقي مع اتحاد كلباء والنصر والإمارات والشارقة في الجولات الخمس الأولى من المسابقة.

مادة اعلانية