.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرابطة تحدد موعد انطلاقة الدوري الإماراتي

الجزيرة خورفكان
الجزيرة فاز بالنسخة الماضية من المسابقة

الرابطة تحدد موعد انطلاقة الدوري الإماراتي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية يوم الأحد أن دوري الخليج العربي لكرة القدم سينطلق في 19 أغسطس المقبل.

وقال حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، في بيان: الرابطة سعت لإقامة أكبر قدر ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار التوقفات الدولية المقبلة.

وأعلنت الرابطة جدول الدور الأول بالكامل، والذي يشمل 13 جولة وينتهي في السابع من يناير 2022.

ويبدأ الجزيرة البطل مشوار الدفاع عن اللقب أمام الظفرة يوم 20 أغسطس ، ويلتقي مع اتحاد كلباء والنصر والإمارات والشارقة في الجولات الخمس الأولى من المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة
مدينة على المريخ.. إيلون ماسك يكشف التفاصيل مدينة على المريخ.. إيلون ماسك يكشف التفاصيل
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء
قبل أن تذهب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
اكتشف المزيد