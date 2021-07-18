"كاف" يرحب بإنشاء دوري السوبر الأفريقي

رحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً يوم السبت بفكرة إنشاء دوري السوبر الأفريقي خلال اجتماع المكتب التنفيذي لـ "كاف"، والذي أقيم في مدينة الرباط المغربية.

وينتظر أن تصل عوائد وأرباح المسابقة إلى 200 مليون دولار يكون نصيب الفائز منها 20 مليون دولار مقارنة بمبلغ الفائز بدوي أبطال أفريقيا الحالية التي تصل إلى 2.5 مليون دولار.

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وكلف أحمد ولد يحيى النائب الثاني لرئيس كاف ورئيس لجنة الأندية والمسابقات بقيادة المشروع الضخم لإنشاء دوري السوبر الأفريقي، وستشهد المسابقة مشاركة 20 نادياً بين الأفضل في قارة أفريقيا.