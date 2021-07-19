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تأجيل بداية الدوري التونسي إلى سبتمبر

الترجي الصفاقسي
من مباراة سابقة بين الصفاقسي والترجي

تأجيل بداية الدوري التونسي إلى سبتمبر

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الاثنين تأجيل انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم إلى سبتمبر أيلول المقبل بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان، إنه قرر تأجيل انطلاق منافسات الدوري إلى 25 سبتمبر المقبل بسبب الوضع الوبائي في البلاد.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري التونسي في أغسطس المقبل.

وقررت تونس إلغاء جميع التجمعات الثقافية والرياضية بسبب الوضع الصحي الصعب عقب التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد وارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات اليومية.

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