"ألعاب القوى" الدولي يوقف عداءة عراقية.. والمنسق الإعلامي يوضح

أكد ميثم الحسني، المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لألعاب القوى أن ليس هناك ما يثبت تناول الرياضية دانة لمادة منشطة، وأن المادة المحظورة جزء من برنامج علاجي للاعبة القوى.

وقال الحسني في لقاء مع "العربية": الرسالة التي وصلتنا هي إيقاف مؤقت لدانة حسين لحين استكمال فحص المادة التي ظهرت في العينة.

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وأضاف الحسني: لم تكن هناك مادة منشطة في عينة الرياضية بل هو برنامج علاجي بعد عملية تجميلية أجرتها دانة حسين في الأنف، ومن المحزن حرمانها من المشاركة في بطولة كهذه.

وكان الاتحاد العراقي أصدر بيانا حول إيقاف اللاعبة، وأوضح: راقب الاتحاد العراقي لألعاب القوى قرار الاتحاد الدولي بالإيقاف المؤقت على اللاعبة دانة حسين على ضوء نتيجة العينة التي أخذت من العداءة في تونس بمشاركتها في البطولة العربية والتي أثبتت وجود مادة محظورة في العينة.

وأضاف البيان: والاتحاد يتعامل مع اللاعبة بحجم إنجازاتها الكبيرة التي حققتها منذ عام 2010 إلى الآن وحصولها على ذهبية الدورة العربية في قطر وعدد كبير من الأوسمة مع خضوعها في تلك البطولات للفحوصات الدائمة، وتلك المواد لم تكن منشطات لأنها إن كانت كذلك لن يتردد الاتحاد الدولي بحرمان اللاعبة على أقل تقدير 4 سنوات دون اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت.

وزاد البيان: خضعت العداءة دانة حسين لعملية تجميل في أنفها والمواد المشكوك بها نتيجة لتلك العملية وبالتالي على المجتمع الرياضي احترام تاريخها قبل كل شيء.