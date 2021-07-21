‬غريب يطالب لاعبي مصر بالتخلص من الخوف أمام نجوم إسبانيا

حفز شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي اللاعبين وطالبهم بالتخلص من الخوف عند مواجهة إسبانيا في بداية مشواره بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس.



وتضم تشكيلة إسبانيا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أوروبا 2020 مع المنتخب الأول مثل الحارس أوناي سيمون والمدافعين إيريك غارسيا وباو توريس ولاعب الوسط بيدري، الذي كان ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، والمهاجمين ميكل أويارزابال وداني أولمو.



كما تشمل قائمة إسبانيا لاعبين بارزين مثل ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد وأوسكار منغيزا مدافع برشلونة.



وقال علاء عبد العزيز مدير المنتخب المصري إن غريب اجتمع باللاعبين قبل مران الثلاثاء وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة الافتتاحية والتخلص من الرهبة.



وأضاف: قال غريب للاعبين إنهم ليسوا أقل في المستوى من أي فريق أوروبي وأكد قدرتهم على تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومواجهة الفريق الإسباني بقوة وحذر وأداء الواجبات الهجومية والضغط على المنافس لاستخلاص الكرة.



وتنافس مصر في المجموعة الثالثة الصعبة برفقة الأرجنتين وأستراليا.

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