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الشارقة يتعاقد مع البرازيلي برنارد موسمين قادماً من إيفرتون

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الشارقة يتعاقد مع البرازيلي برنارد موسمين قادماً من إيفرتون

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الشارقة - رويترز

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أعلن الشارقة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي برنارد لمدة موسمين قادما من إيفرتون الإنجليزي.

وقال الشارقة عبر حسابه على تويتر "نرحب بانضمام الدولي البرازيلي برنارد (28 عاما) قادما من إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين".

وسيرتدي برنارد القميص رقم 20 في صفوف الشارقة الذي وافق على انتقال مهاجمه البرازيلي إيغور كورونادو إلى الاتحاد السعودي الشهر الحالي.

وتعاقد الشارقة مطلع الشهر الحالي أيضا مع الجناح البرازيلي كايو لوكاس لثلاثة مواسم من بنفيكا البرتغالي بعد أن أمضى الموسم الماضي مع الفريق على سبيل الإعارة. وأنهى الشارقة الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري، متأخرا بتسع نقاط عن الجزيرة البطل.

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