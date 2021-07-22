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المنتخب المصري يفرض التعادل على الإسباني في أولمبياد طوكيو

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المنتخب المصري يفرض التعادل على الإسباني في أولمبياد طوكيو

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طوكيو - د ب أ

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افتتح المنتخبان المصري والإسباني منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي يوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

واستطاع المنتخب المصري بفضل طريقته الدفاعية أن يحد من خطورة نجوم المنتخب الإسباني وأن يحصد أول نقطة له في النسخة الحالية من الأولمبياد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات ذات المجموعة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما يلتقي في ذات اليوم المنتخب الإسباني مع نظيره الأسترالي.

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