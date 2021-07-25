فوز مثير للأهلي على الإنتاج الحربي

أفلت الأهلي من فخ مضيفه الإنتاج الحربي، وأفسد المفاجأة المدوية التي كاد أن يفجرها، بعدما قلب تأخره إلى انتصار 3 - 2 في الوقت القاتل يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبادر الأهلي بالتسجيل عبر لاعبه التونسي علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن الإنتاج انتفض في بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفين حملا توقيع محمد طارق أبوالعز ومصطفى البدري في الدقيقتين 54 و64 على الترتيب.

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وقلب الأهلي الأمور رأسا على عقب، بعدما تعادل البديل حسين الشحات في الدقيقة 85، فيما أحرز الكونغولي والتر بواليا هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحرز أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم منذ انضمامه من الجونة في يناير الماضي، ويمنح النادي الأحمر ثلاث نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراة الماضية بتعادله 1 - 1 مع ضيفه البنك الأهلي، إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك، ومازال الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين، بإمكانه تصدر الدوري حال الفوز فيهما بفارق المواجهات المباشرة أمام الفريق الأبيض.



في المقابل، تجمد رصيد الإنتاج الحربي، الذي عجز عن الفوز للقاء الثالث على التوالي، عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.