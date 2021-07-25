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كورونا يضرب البعثة الجزائرية في أولمبياد طوكيو

الجزائر
الوفد الجزائري في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

كورونا يضرب البعثة الجزائرية في أولمبياد طوكيو

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العربية.نت

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تأكدت إصابة رياضيين اثنين في البعثة الجزائرية المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020 بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيما تحوم الشكوك حول اثنين آخرين.

وأوضحت مصادر في البعثة الجزائرية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الأحد، أن اختبار فيروس كورونا الذي خضع له العداءان جمال سجاتي (800 متر)، وبلال ثابتي (3000 متر موانع)، جاءت نتائجه إيجابية.

وكشف ذات المصادر أن الرياضيين المذكورين سيخضعان لعزل صحي لمدة 14 يوما بأحد الفنادق خارج القرية الأولمبية، وهو ما يعني عدم مشاركتهما في الأولمبياد.

وأشارت المصادر إلى أن الشكوك تحوم حول عداءين آخرين وهما ياسين حتحات (800 متر)، وهشام بوشيشة (3000 متر موانع)، علما بأن الرباعي المذكور كان خضع لاختبار فيروس كورونا بتركيا قبل سفره لطوكيو، إذ جاءت النتائج سلبية.

وكان الدراج يوسف رقيقي، أصيب بفيروس كورونا وهو يتأهب للسفر لطوكيو انطلاقا من إسطنبول، ليكون أول رياضي جزائري يغيب عن الأولمبياد بسبب الجائحة، ويتم تعويضه بزميله حمزة منصوري الذي انسحب رفقة مواطنه عز الدين لعقاب من منافسة السباق على الطريق الذي جرى أمس.

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