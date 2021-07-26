5 آلاف دولار مكافأة لملاك وعيسى بعد فوزهما بالأولمبياد

قرر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة ألاف دولار لكلا من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو وذلك بعد فوزهما بأول ميداليتين لمصر في الأولمبياد.

وذكر المركز الإعلامي للبعثة المصرية في طوكيو يوم الاثنين أن قرار حطب يأتي بعد نجاح الثنائي في الفوز بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلو غرام و80 على الترتيب.

مادة اعلانية

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي .

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلو جرام، بعد تغلبها على الأمريكية بايجي ميكيفرسون 17 - 6 فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12 - 4.