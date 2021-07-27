29 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لمعسكر صربيا

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم عن القائمة الموسعة للفريق استعداداً لمعسكر صربيا الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعبا هم : علي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، وبندر الأحبابي، ووليد عباس، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد برغش، ومحمد العطاس، ويوسف جابر، والحسن صالح، وخليفة الحمادي، ومحمود خميس، وحسن المحرمي، وعلي سالمين، وعبدالله حمد، وعبدالله رمضان، وماجد حسن، ويحيى نادر، وعبدالله النقبي، وفابيو دي ليما، وخليل الحمادي، وخلفان مبارك، وطحنون الزعابي، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة، وعلي صالح، وعلي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

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وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل موعد السفر بثلاثة أيام .

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تضم منتخبات إيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، وسوريا ولبنان.