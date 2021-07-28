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شوقي غريب: هدفنا الوصول إلى أبعد مدى في الأولمبياد

فرحة المنتخب المصري بالتأهل

شوقي غريب: هدفنا الوصول إلى أبعد مدى في الأولمبياد

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طوكيو - د ب أ

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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، أن فريقه حقق هدفه بالتأهل لدور الثمانية من منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة العبور لدور الثمانية، بعدما فاز على نظيره الأسترالي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، ليتأهل لدور الثمانية رفقة منتخب إسبانيا متصدر الترتيب.

وقال غريب في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق كان بمثابة صمام أمان للفريق مع الثنائي الدفاعي أحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش".

وأوضح غريب أنه غامر في مباراة أستراليا بطريقة لعب مختلفة، مشيدا باللاعبين الذين وصفهم بالأبطال.

وشدد مدرب منتخب مصر على أن طموح الفريق هو الوصول إلى أبعد مدى ممكن في الأولمبياد، مشيرا إلى ثقته اللامحدودة في اللاعبين وامكانياتهم.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه البرازيل في دور الثمانية من منافسات الأولمبياد والتي تقام يوم السبت المقبل.

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