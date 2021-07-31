الاتحاد المصري يكشف موعد نهاية مسابقة الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، إذ سينتهي يوم 27 من الشهر المقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر في وقت سابق تأجيل مسابقة الدوري المحلي بسبب تأهل المنتخب الأولمبي المصري لدور الــ8 بأولمبياد طوكيو قبل أن يودعها يوم السبت بالخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف.

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وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت أن مباريات الدوري المحلي سوف تنطلق الأربعاء المقبل بمواجهتي الأهلي ووادي دجلة بملعب السلام وكذلك بيراميدز مع الإسماعيلي في استاد الدفاع الجوي.