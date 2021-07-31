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الهولندي المخضرم أدفوكات يتولى تدريب العراق

أدفوكات
أدفوكات تولى تدريب منتخب هولندا 3 مرات

الهولندي المخضرم أدفوكات يتولى تدريب العراق

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم السبت، التعاقد مع المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات لتدريب المنتخب الوطني خلفا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش، دون إعلان مدة التعاقد.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن أدفوكات (73 عاما) سيبدأ مهمته خلال الأيام المقبلة، وأضاف إياد بنيان رئيس الاتحاد: الاختيار وقع على أدفوكات بناء على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية.

وزاد: المدرب الجديد يعرف أهدافنا وخططنا التي ستبدأ بالدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والمشاركة في كأس العرب 2021 وكأس الخليج. سيبدأ الإعداد للدور النهائي لتصفيات كأس العالم خلال أيام.

ويشارك العراق ضمن المجموعة الأولى في الدور النهائي للتصفيات إلى جوار منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية.

وتنطلق تصفيات المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية في سبتمبر وتنتهي في مارس ، بينما يقام الملحق في يونيو.

وتولى أدفوكات تدريب الكثير من الأندية كما تولى تدريب منتخب هولندا ثلاث مرات إلى جانب تدريب منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وصربيا.

وتوج أدفوكات بألقاب الدوري مع أندية أيندهوفن الهولندي ورينجرز الأسكتلندي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي‭.

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