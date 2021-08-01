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الزمالك يشكو الجماهير المسيئة لشيكابالا إلى النائب العام

الأهلي الزمالك
شيكابالا في مباراة سابقة مع النادي الأبيض

الزمالك يشكو الجماهير المسيئة لشيكابالا إلى النائب العام

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العربية.نت

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تقديم شكوى للنائب العام المصري ضد إساءة بعض الجماهير للاعب الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وذكرت إدارة الزمالك في بيان عبر موقعها الرسمي بعد اجتماع طارئ يوم الأحد، أنها قررت تقديم شكوى إلى المستشار النائب العام المصري بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك ومحمود شيكابالا.

وأشار النادي الأبيض إلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة المصري من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وذلك بسبب ما وصفه بالتجاوز الحادث من الأخير.

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