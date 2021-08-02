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إيقاف المصري مجدي عقب إساءته لعاملة فندق في طوكيو

عبدالرحمن مجدي البرازيل مصر
مجدي خلال المباراة التي خسرها منتخب مصر أمام البرازيل

إيقاف المصري مجدي عقب إساءته لعاملة فندق في طوكيو

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي والتحقيق معه بسبب سوء السلوك في ألعاب طوكيو.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه: أثناء وجود المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبد الرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد أي إساءة.

وأضاف الاتحاد: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة دور الثمانية ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة.

وختم: عند عودة الفريق قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق معه واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه وخرقه للقواعد.

وعاد منتخب مصر للقاهرة بعد الخروج من منافسات كرة القدم من دور الثمانية بالهزيمة أمام البرازيل 1-صفر.

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