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استدعاء صلاح والنني وحجازي لمعسكر المنتخب المصري

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النني وصلاح

استدعاء صلاح والنني وحجازي لمعسكر المنتخب المصري

القاهرة - د ب أ

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنغولا والغابون في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أن قائمة اللاعبين ضمت محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي ) ومحمد النني (أرسنال الانجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) ومصطفي محمد (غلطة سراي التركي).

وعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز.

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