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الزمالك يهزم الإسماعيلي ويتمسك بالصدارة

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الزمالك يملك 70 نقطة

الزمالك يهزم الإسماعيلي ويتمسك بالصدارة

العربية.نت

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أحكم الزمالك قبضته على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفين في الشوط الثاني خلال فوزه 2-صفر على الإسماعيلي يوم السبت.

ووسع الزمالك الفارق إلى خمس نقاط مع غريمه الأهلي ليضغط على حامل اللقب الذي يواجه إنبي في وقت لاحق من يوم السبت.

ويملك الزمالك 70 نقطة قبل أربع جولات على النهاية مقابل 37 للإسماعيلي، الذي قدم هدية للمتصدر بعد أن فرض التعادل 1-1 على الأهلي في الجولة الماضية، في المركز 11.

وعانى الزمالك للوصول لشباك مضيفه حتى سدد لاعب الوسط إمام عاشور كرة غيرت اتجاهها بعد أن اصطدمت الكرة بالمدافع مروان الصحراوي لتسكن الشباك في الدقيقة 57.

وبعد دقيقتين فقط ضاعف المهاجم التونسي سيف الجزيري التقدم من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية من مواطنه حمزة المثلوثي.

وكان بإمكان الإسماعيلي هز شباك الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) في عدة محاولات أبرزها تسديدة بينسون شيلونجو التي ارتدت من القائم وتابعها التونسي فخر الدين بن يوسف لكن جنش حرمه من التسجيل.

وفاز غزل المحلة 1-صفر على سيراميكا كليوباترا ليواصل الابتعاد عن منطقة الهبوط.

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