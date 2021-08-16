مبخوت أفضل لاعب إماراتي.. وإسماعيل مطر ينال جائزتين

سيطر الجزيرة بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم على جوائز رابطة المحترفين لموسم 2020-2021 اليوم الاثنين، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد يوم الخميس المقبل.



وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي.



وحصد هدافه علي مبخوت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والحذاء الذهبي لهداف الدوري الموسم الماضي بعدما سجل 25 هدفا، فيما فاز البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس السابق والوحدة الحالي على الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي.



وحصل الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على جائزة "القائد" لأفضل مدرب بعدما قاد الفريق إلى لقبه الثالث في تاريخ البطولة.



وكذلك حصل الحارس علي خصيف قائد الجزيرة على جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى الموسم الماضي، لكن جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب إماراتي واعد ذهبت إلى علي صالح لاعب الوصل، فيما حصد إيغور جيسوس جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مولود في الإمارات.



وحصد المخضرم إسماعيل مطر (38 عاما) قائد الوحدة جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وكذلك جائزة أجمل هدف.



وضمت التشكيلة المثالية للموسم الماضي خمسة لاعبين من الجزيرة بطل الدوري ولاعبين اثنين من النصر ولاعب من كل من شباب الأهلي والوصل والعين وبني ياس.

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