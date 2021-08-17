مواجهات قوية للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي جرت يوم الثلاثاء في ياوندي بالكاميرون، عن مواجهات قوية للمنتخبات العربية في البطولة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

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المجموعة الأولى: الكاميرون (البلد المضيف) وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.



المجموعة الثانية: السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.



المجموعة الثالثة: المغرب وغانا وجزر القمر والغابون.



المجموعة الرابعة: نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو.



المجموعة الخامسة: الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج.



المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.



وتنطلق البطولة ،التي ستقام في الكاميرون، في التاسع من يناير حتى السادس من فبراير من العام المقبل.