.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مواجهات قوية للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا

  • الخط
من قرعة أمم إفريقيا

مواجهات قوية للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا

ياوندي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي جرت يوم الثلاثاء في ياوندي بالكاميرون، عن مواجهات قوية للمنتخبات العربية في البطولة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون (البلد المضيف) وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب وغانا وجزر القمر والغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

وتنطلق البطولة ،التي ستقام في الكاميرون، في التاسع من يناير حتى السادس من فبراير من العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
قبل أن تذهب
متى وأين سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم؟
متى وأين سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم؟
اكتشف المزيد