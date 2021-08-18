الصفقات الجديدة تشعل إثارة الدوري الإماراتي قبل بدايته

يسود التفاؤل بانطلاق موسم قوي ومثير لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد إبرام صفقات ضخمة وإجراء تغييرات كبيرة في أندية القمة، وقرار عودة المشجعين إلى الملاعب، إذ ينطلق الموسم الجديد الخميس بثلاث مباريات، قبل أن يبدأ الجزيرة رحلة الدفاع عن اللقب في اليوم التالي أمام الظفرة.

ولا يملك أي فريق أفضلية واضحة لانتزاع اللقب، ورغم أن الجزيرة حافظ على العديد من نجومه البارزين، ودعم صفوفه أيضا فإنه من المستبعد أن تكون مهمته سهلة للصعود أعلى منصة التتويج.

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وما يوضح صعوبة مهمة الاحتفاظ باللقب في الدوري الإماراتي، أنه منذ 2005 لم ينجح أي فريق في حصد اللقب في موسمين متتاليين، باستثناء العين فعلها مرة واحدة في 2012 و2013.

وهيمن الجزيرة على جوائز الأفضل خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، وسيعتمد مجددا على الهداف علي مبخوت، كما دعم صفوفه وأعلن التعاقد مع البرازيلي فيكتور سا من فولفسبورغ قبل ساعات من انطلاق الموسم.

وسينتظر الجزيرة حضور مشجعيه في استاد محمد بن زايد بعدما أعلن الاتحاد الإماراتي الموافقة على حضور 60 بالمئة من سعة الملاعب مع وجود قيود صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الشارقة أكثر نشاطا في سوق الانتقالات، وكشف عن نواياه للعودة للمنافسة على اللقب الذي أحرزه في 2019، بعد إلغاء موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولتعويض تراجعه في الموسم الماضي.

ورغم أن الشارقة، رابع الترتيب في الموسم الماضي، وافق على انتقال نجمه البرازيلي إيغور كورونادو إلى نادي الاتحاد السعودي، فإنه أبرم العديد من الصفقات القوية أبرزها البرازيلي برنارد من إيفرتون والمهاجم بن مالانغو قادما من الرجاء المغربي.

وسيبدأ الشارقة مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة، ومن المنتظر أن يجد دعما من مشجعيه المتحمسين.

وسيبدأ شباب الأهلي دبي ثالث الترتيب في الموسم الماضي، الذي دعم صفوفه بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أيضا، منافسات الموسم يوم الخميس أمام نادي الإمارات الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.

وظهر العين، الذي يبدأ الموسم في ضيافة خورفكان يوم الجمعة، نشيطا أيضا في سوق الانتقالات وسط آمال باستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2018، وتعويض إحباط الموسم الماضي عندما جاء سادسا.

وسيخوض بني ياس، الذي احتل المركز الثاني بعد عروض قوية، مواجهة متكافئة ضد الوصل يوم الجمعة، بينما سيلعب يوم الخميس العروبة مع الوحدة وعجمان مع النصر.