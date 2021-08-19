تعديل موعد مباراة مصر وأنغولا في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس أن الاتحاد الدولي (فيفا) عدل موعد المواجهة بين مصر وضيفتها أنغولا في تصفيات كأس العالم 2022 لتقام في أول سبتمبر.



ويستضيف استاد الدفاع الجوي في القاهرة المباراة في افتتاح جولات المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية.



وقرر الفيفا تقديم موعد المباراة ليوم واحد لتلعب في أول سبتمبر أيلول، بينما تلتقي مصر مع الغابون في الخامس من الشهر ذاته. وتضم المجموعة ليبيا أيضا.



ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور القادم للتصفيات، ويتضمن مواجهات مباشرة يتأهل منها خمسة منتخبات لكأس العالم في قطر العام المقبل.

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