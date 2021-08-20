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كاريلي واثق من فوز الاتحاد بالبطولة العربية

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كاريلي
كاريلي مدرب الاتحاد خلال المؤتمر الصحافي

كاريلي واثق من فوز الاتحاد بالبطولة العربية

الرباط - د ب أ

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أبدى فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، ثقته الكبيرة في إمكانيات فريقه وقدرته على الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.

وأضاف كاريلي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد العربي من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم الجمعة، أن ناديه قادر على تحقيق اللقب، وذلك بفضل إمكانيات لاعبيه واستعداده الجيد للمباراة.

وبالحديث عن غياب المصري أحمد حجازي مدافع الفريق عن المباراة بسبب الإيقاف، أكد كاريلي أن هناك من سيعوض غياب حجازي، مشيرا إلى ثقته في كل عناصر الفريق.

وفي السياق ذاته، قال كريم الأحمدي لاعب الاتحاد إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الرجاء.

وأضاف أن النادي السعودي لديه رغبة كبيرة في الفوز باللقب العربي، مشيدا بالرجاء المغربي ومؤكدا أن المباريات النهائية دائما ما تحسمها التفاصيل الصغيرة .

وكان اتحاد جدة قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على مواطنه الشباب 4 - 3 بمجموع المباراتين.

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