الزمالك يعبر سيراميكا بصعوبة ويقترب خطوة من حسم الدوري

اقترب الزمالك من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2 - 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة، والتي شهدت فوز منافسه المباشر الأهلي على المصري 4 - 2، وتعادل طلائع الجيش مع إنبي 1 - 1.

وأبقى الزمالك على فارق النقاط الأربع بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث رفع رصيده إلى 76 نقطة مقتربا من تحقيق اللقب رقم 13 في تاريخه ، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 38 نقطة في المركز التاسع. وتقدم سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد محسن في الدقيقة 41، قبل أن يدرك أشرف بن شرقي التعادل للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 60 أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء.

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وفي مباراة أخرى، فاز الأهلي على المصري 4 - 2. وسجل أهداف الأهلي كل من صلاح محسن في الدقيقة التاسعة وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 35 وحسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 80. وسجل هدفا المصري كل من عمر كمال في الدقيقة 29 وأحمد رفعت في الدقيقة 41 من ضربة جزاء. ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ضمن منافسات المرحلة ذاتها تعادل طلائع الجيش مع إنبي 1 - 1.

وتقدم إنبي عن طريق زياد كامل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك مصطفى جمال التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة22 من ضربة جزاء. ورفع إنبي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن.