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ليفربول يرفض انضمام صلاح إلى منتخب مصر

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صلاح في مباراة سابقة مع منتخب مصر

ليفربول يرفض انضمام صلاح إلى منتخب مصر

العربية.نت

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيواصل اتصالاته مع "فيفا"، وذلك أملا في الحصول على موافقة نادي ليفربول الإنجليزي على انضمام النجم محمد صلاح إلى المعسكر المقبل للمنتخب المصري، والذي ينطلق في 28 أغسطس الجاري.

وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وأضاف: كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، الذي يتضمن مواجهة أنغولا بالقاهرة والغابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتابع الاتحاد المصري: أشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وأضاف: كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وأشار الاتحاد إلى أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب الآخرين.

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