العراق يخطف تعادلاً ثميناً أمام كوريا الجنوبية

فرض العراق التعادل بدون أهداف على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس في مستهل مشوارهما بالمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم فترات المباراة وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها وسط استبسال دفاع المنتخب العراقي.

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وتحسن أداء العراق في الشوط الثاني لكن منتخب كوريا كاد أن يخطف هدفا بواسطة هوانج هي-تشان الذي أفلت من الرقابة وسدد ضربة رأس تصدى لها حارس العراق في الدقيقة 72. ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها اليوم إيران مع سوريا في طهران والإمارات مع لبنان في دبي.