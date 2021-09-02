فوز قاتل لعمان على اليابان في تصفيات كأس العالم

سجل البديل عصام الصبحي هدفا قاتلا في الدقيقة 89 ليقود منتخب عمان لفوز ثمين على نظيره الياباني 1-صفر في عقر داره في مستهل مشوارهما بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ويلتقي ضمن المجموعة الثانية أيضا اليوم السعودية مع فيتنام في الرياض واستراليا مع الصين في الدوحة. بدأ اللقاء سريعا بين المنتخبين وسط غياب الفرص الحقيقية حتى الدقيقة 13 حين توغل المنذر العلوي داخل المنطقة وسدد كرة قوية على المرمى لكن حارس اليابان أبعدها إلى ركنية. وتحسن أداء منتخب اليابان مع الوقت وأصبح الأكثر سيطرة لكن دون خطورة تذكر طوال الشوط الأول.

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واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب عمان، لكنه عدل عن القرار بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 52.

وفي غمرة بحث اليابان عن هدف الفوز في الدقائق الأخيرة وصلت تمريرة عرضية متقنة إلى الصبحي الذي أودعها الشباك.