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منتخب مصر يستبعد رمضان صبحي

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رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري

منتخب مصر يستبعد رمضان صبحي

القاهرة - د ب أ

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم يوم الخميس استبعاد رمضان صبحي لاعب الفريق من معسكر منتخب الفراعنة قبل السفر الجمعة إلى الغابون.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغابوني يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية للمجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يوم الخميس أن الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي بمعرفه طبيب المنتخب محمد أبو العلا كشفت عن إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني.

وقال أبوالعلا إن هناك صعوبة في قدرة اللاعب على المشاركة بمباراة الغابون، بعدما تم وضع يده في جبيرة ستعوق حركته، بالإضافة إلى حاجته لفترة راحة حتى يلتئم الكسر.

يذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في المجموعة بالفوز 1 - صفر على ضيفه منتخب أنغولا يوم الأربعاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته، محتلا المركز الثاني خلف نظيره الليبي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 2 - 1 على ضيفه منتخب الغابون بالجولة الأولى للمجموعة.

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