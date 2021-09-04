تونس تهزم غينيا الاستوائية بثلاثية

تغلب منتخب تونس على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 3 - صفر يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 54 عن طريق مدافعه ديلان برون، قبل أن ينجح إلياس سخيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78. وفي الدقيقة 82 سجل وهبي الخزري الهدف الثالث من ضربة جزاء.

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وكانت مباريات المجموعة الثانية قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث فاز منتخب زامبيا على مضيفه منتخب موريتانيا 2 - 1.

يذكر أن المنتخب التونسي سيحل ضيفا في الجولة الثانية على نظيره الزامبي يوم الثلاثاء المقبل، بعد يوم من مواجهة يستضيف فيها منتخب غينيا الاستوائية نظيره الموريتاني.

ودخل المنتخب التونسي محاولا تسجيل هدف مبكر في شباك غينيا الاستوائية، مستعينا في ذلك بخدمات مهاجمه وهبي الخزري ومن خلفه سيف الدين خاوي وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى فخر الدين بن يوسف.

على الجانب الأخر دخل منتخب غينيا الاستوائية بأسلوب لعب هادئ ولم يغامر بالهجوم مباشرة على منطقة جزاء المنتخب التونسي وحارس مرماه فاروق بن مصطفى.

ومرت أول 20 دقيقة بدون هجمات خطيرة من جانب الفريقين، وحاول المنتخب التونسي إيجاد حلول من أجل اختراق دفاع منتخب غينيا الاستوائية دون جدوى.

وفي الدقيقة 32 سدد وهبي الخزري كرة قوية من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكن أونو لازارو حارس مرمى غينيا الاستوائية تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الجزاء.

وشكل علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب التونسي خطورة كبيرة على دفاع غينيا الاستوائية، لكن الخطورة لم تفلح في تسجيل هدف لمنتخب بلاده على غرار باقي المحاولات.

وفي الدقيقة 43 تصدى فاروق بن مصطفى لكرة قوية مسددة من خارج منطقة الجزاء من أوباما لاعب غينيا الاستوائية، ليبعد أخطر فرصة للفريق الضيف في الشوط الأول.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي تغييرين، حيث أقحم كل من حمزة المثلوثي ويوسف مساكني بدلا من وجدي كشريدة وسيف الدين خاوي على الترتيب.

ونجح المنتخب التونسي في تسجيل الهدف الأول عن طريق ديلان برون في الدقيقة 54، حيث تلقى كرة عرضية من ضربة ركنية ليضعها بضربة رأس في الشباك.

وتحسن أداء المنتخب التونسي مع مرور الوقت، وبات أكثر خطورة على مرمى غينيا الاستوائية، فيما تراجع الفريق الضيف إلى منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 59 تألق أونو لازارو حارس مرمى غينيا الاستوائية وتصدى لتسديدة قوية من عيسى العيدوني ليبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

ونجح المنتخب التونسي في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق إلياس سخيري، الذي استغل كرة أرضية عائدة من دفاع منتخب غينيا الاستوائية، ليسدد كرة قوية استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى المنافس في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 81 تعرض فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ضربة جزاء ترجمها وهبي الخزري بنجاح بعدما سددها قوية في الزاوية اليمنى لمرمى لازارو.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز تونس على غينيا الاستوائية بنتيجة 3 - صفر.